Эксперт: гривня девальвировала к доллару на 0,5%

С начала 2010 года гривня девальвировала по отношению к доллару на 0,5%.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщил экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, «в понедельник, 11 января, на межбанковском валютном рынке наблюдались зигзагообразные движения курса». В конце концов, рынок в течение дня так и не смог определиться с направлением движения, считает экономист.

Как подчеркнул А.БЛИНОВ, котировки гривни к доллару 11 января практически не изменились по отношению к закрытию предыдущих торгов 6 января. По сообщениям участников рынка, Национальный банк Украины вчера на торги не выходил, отметил экономист.

Напомним, 11 января на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0150/8,0430 грн./долл., к 12:00 цены упали до 8,0035/8,0180 грн./долл.

К закрытию торгов ценовые уровни выросли – 8,0235/8,0385 грн./долл.