Доллар укрепляется к евро

Доллар укрепляется против евро после того, как China Investment Corp. заявила о скором окончании "черной полосы" для американской валюты, сообщает k2kapital.

Доллар вырос до $ 1,4463 за евро по состоянию на 11:42 утра в Токио после $ 1,4513 вчера на закрытии торгов в Нью-Йорке. Доллар против японской валюты поднялся до 92,28 иены с 92,09 в предыдущую торговую сессию.