Доллар укрепляется к евро

08:42, 12 января 2010
Финансы
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После заявлений China Investment Corp.

Доллар укрепляется против евро после того, как China Investment Corp. заявила о скором окончании "черной полосы" для американской валюты, сообщает k2kapital.

Доллар вырос до $ 1,4463 за евро по состоянию на 11:42 утра в Токио после $ 1,4513 вчера на закрытии торгов в Нью-Йорке. Доллар  против японской валюты поднялся до 92,28 иены с 92,09 в предыдущую торговую сессию.

 

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