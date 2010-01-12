Председатель Европейского центрального банка Жан-Клод Трише заявил в понедельник, что мировая экономика продолжает восстанавливаться после самой глубокой рецессии за последние 70 лет, сообщает Reuters.

"Мы получаем подтверждение последовательной нормализации ситуации в экономике и того факта, что мы находимся в стадии восстановления, если говорить о глобальной экономике", — сказал президент ЕЦБ на пресс-конференции после заседания Банка международных расчетов в Базеле.

Он подчеркнул позитивную роль развивающихся экономик, предупредив при этом, что сейчас им грозит инфляция. "Это во многом произошло благодаря развивающимся экономикам, демонстрирующим устойчивость в период, оказавшийся наиболее тяжелым, если вести речь о падении производства, — сказал он. — Совершенно ясно, что они сейчас находятся в более динамичной фазе развития".

Трише также напомнил о необходимости привести в порядок государственные бюджеты. "Мы посвятили много времени проблеме фискальных дисбалансов, необходимости вернуться к нормальной и устойчивой фискальной позиции в среднесрочной перспективе".