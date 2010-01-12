Сегодня Минфин проведет размещение ОВГЗ

Министерство финансов Украины сегодня проведет размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении Минфина, которым располагает УНИАН.

Согласно сообщению, к размещению будут предложены бумаги со сроком погашения 14 июля 2010 года, 13 октября 2010 года и 23 ноября 2011 года. Номинал облигаций – 1 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в государственный бюджет Украины на протяжении ноября 2009 года по результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ поступили средства на общую сумму 331,30 млн. грн. (с начала года – 16 млрд. 470,16 млн. грн.). С учетом ОВГЗ, выпущенных с целью рекапитализации банков, с начала 2009 года Министерство финансов разместило облигации на общую сумму 55 млрд. 843,97 млн. грн.

В ноябре 2009 года Нацбанк осуществил операции по выкупу у банков государственных облигаций на общую сумму 3,30 млрд. грн. (по номинальной стоимости), с начала года – на общую сумму 32,32 млрд. грн. (по номинальной стоимости).