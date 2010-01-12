Межбанк: торги по доллару открылись котировками 8,02/8,03 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0210/8,0385 грн./долл., цены на российскую валюту составили 0,2729/0,2735 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,6335/11,6615 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились до 1,4499/1,4501 долл./евро (понедельник, 11 января, - 1,4526/1,4528 долл./евро).

В понедельник, 11 января, Национальный банк Украины на рынок не выходил.