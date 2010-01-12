Курс доллара в банках повысился – 8,05/8,09 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,05 грн./долл., что на 0,4% дороже, чем 11 января, продают – по 8,09 грн./долл., на 0,3% дороже.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,97-8,06 грн./долл., по продаже – в пределах 8,06-8,12 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,5%% по сравнению с 11 января и сегодня составляет 11,62/11,80 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,51-11,68 грн./евро, по продаже – в пределах 11,75-11,91 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 11 января вырос на 1,6% и составляет в среднем 0,2651 грн./рубль, продажи – на 2%, до 0,2742 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2710-0,2780 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,05 грн./долл., что на 0,4% дороже, чем вчера, продажи – 8,10 грн./долл., на 0,3% дороже.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,01-8,06 грн./долл., по продаже – в пределах 8,08-8,12 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,6% по сравнению с 11 января и сегодня составляет 11,65 грн./евро, курс продажи – на 0,4%, до 11,80 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,60-11,68 грн./евро, по продаже – в пределах 11,75-11,91 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 11 января повысился на 1,8% и сегодня составляет 0,2641 грн./рубль, курс продажи – на 2,1%, до 0,2751 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2710-0,2780 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 8,03/8,062 грн., евро – 11,55/11,80 грн., рубль – 0,2660/0,2760 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,01/8,09 грн., евро – 11,50/11,90 грн., рубль – 0,2500/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,02/8,10 грн., евро – 11,50/11,80 грн., рубль – 0,2670/0,2770 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 12 января, составляет: гривни к доллару США – 7,9905, к евро – 11,608598, к российскому рублю – 0,27152.