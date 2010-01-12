Размер Фонда гарантирования вкладов увеличился

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц в декабре 2009 года увеличился на 76 млн. грн. и по состоянию на 1 января 2010 года составил 4,302 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении фонда, переданном агентству УНИАН.

За прошлый месяц количество участников фонда сократилось на три банка – до 172, а количество временных участников увеличилось с 9 до 12.

На начало месяца Фонд гарантирования вкладов проводил выплаты вкладчикам банков

«Европейский», «Одесса-Банк», «Причерноморье», «Европейский банк развития и сбережений», «Национальный стандарт».

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.