Размер Фонда гарантирования вкладов увеличился
В декабре на 76 млн. грн. – до 4,3 млрд. грн.
Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц в декабре 2009 года увеличился на 76 млн. грн. и по состоянию на 1 января 2010 года составил 4,302 млрд. грн.
Об этом говорится в сообщении фонда, переданном агентству УНИАН.
За прошлый месяц количество участников фонда сократилось на три банка – до 172, а количество временных участников увеличилось с 9 до 12.
На начало месяца Фонд гарантирования вкладов проводил выплаты вкладчикам банков
«Европейский», «Одесса-Банк», «Причерноморье», «Европейский банк развития и сбережений», «Национальный стандарт».
Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.
С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.