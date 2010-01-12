Societe Generale увеличил долю в «ПроФин Банке»

Societe Generale S.A. (г. Париж, Франция) увеличил долю в ПАО «ПроФин Банк» (г. Донецк) до 98,1003%, или 94 421 498 шт. акций.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, учет 33 176 004 шт. акций ПАО «ПроФин Банк», или 34,4686% проводится хранителем АО «ОТП Банк», 61 245 494 шт. акций, или 63,6317% - в системе собственного реестра ПАО «ПроФин Банк».

Справка УНИАН. ОАО «ПроФин Банк» (до декабря 2008 года «Икар-Банк») создано в 1989 году.

В феврале 2008 года французский Societe Generale сконцентрировал 94,7886% акций этого финансового учреждения.