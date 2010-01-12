Тигипко о приватизации стратегических предприятий

Вопрос приватизации стратегических предприятий не может быть исключительной компетенцией Президента или премьер-министра, убежден кандидат в президенты Сергей ТИГИПКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал заявление Президента Виктора ЮЩЕНКО о необходимости скорейшей приватизации «Укртелекома». По мнению В.ЮЩЕНКО, с продажей нельзя медлить, поскольку госкомпания теряет свои активы и позиции на рынке. Вместе с тем, он заявил, что не доверит приватизацию нынешнему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, поскольку сомневается в прозрачности этого процесса, говорится в сообщении.

«Продажа «Укртелекома» или любого другого значимого для национальной экономики объекта должна быть одобрена парламентом и вписываться в программу приватизации», - заметил С.ТИГИПКО.

«В условиях взаимного недоверия между ветвями власти и коррупции на высшем уровне, ускоренная приватизация компаний, подобных «Укртелекому», недопустима, – считает он. – Ни нынешний Президент, ни премьер не владеют достаточными полномочиями и мандатом доверия, чтобы решать такие вопросы».

С.ТИГИПКО считает, что разгосударствление стратегических объектов должно проводиться согласно отдельному закону, и только так удастся соблюсти все требования к новому инвестору, а также защитить его от рисков реприватизации в условиях политической нестабильности. Кроме того, продажа государственного имущества может быть возобновлена только после принятия программы приватизации, которая бы согласовывалась с отраслевыми промышленными программами.

«Только тогда будет понятно, что, с какой целью и кому можно продавать, а что лучше оставить в госсобственности», – убежден С.ТИГИПКО.