Донецк досрочно выкупил свои облигации

Донецк 11 января 2010 года досрочно выкупил свои облигации серии «В» на сумму 7,2 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка «Хрещатик», который является платежным агентом и организатором данного выпуска.

«Донецкий горсовет в соответствии с Проспектом эмиссии о выпуске облигаций местного займа серии «В» своевременно и в полном объеме произвел их досрочный выкуп. Собственниками этих ценных бумаг на дату оферты являлись 32 компании финансового сектора, 13 из которых воспользовались правом досрочного выкупа, предъявив бумаг на общую сумму 7,2 млн. грн. Согласно проспекту эмиссии досрочный выкуп предусмотрен на 9 млн. грн.», – говорится в сообщении.

Одновременно были выплачены проценты по этим бумагам за 18-й купонный период (11 октября 2009 – 10 января 2010 гг.) из расчета 11,75% годовых, что составляет 29,62 грн. на одну облигацию номиналом 1 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в июле 2005 года горсовет Донецка разместил через уполномоченный банк "Хрещатик" пятилетние муниципальные облигации серии «В» на 45 млн. грн. с доходностью 11,75% годовых.

12 января 2009 года был осуществлен досрочный выкуп облигаций Донецка серии «В» на сумму 9 млн. грн.