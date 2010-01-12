Бюджетный кодекс и госбюджет-2010 будут всенародно обсуждены?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена провести всенародное обсуждение проектов Бюджетного кодекса и государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе встречи в Луцке с представителями сельских и поселковых советов Волынской, Ривненской, Житомирской, Львовской и Тернопольской областей.

Премьер отметила, что такое обсуждение необходимо провести до того, как после президентских выборов будет обновлен состав большинства Верховной Рады.

«Я хочу, чтобы мы за этот месяц-полтора, которые остались до того, как станет возможным в парламенте принять эти судьбоносные документы, я хочу, чтоб мы еще раз на уровне каждого села, поселка и города изучили Бюджетный кодекс и бюджет на 2010 год», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что эти документы должны быть детально проанализированы с участием руководителей местных советов.

«Я хочу, чтобы мы с сегодняшнего дня для того, чтобы создать правильное восприятие и правильную оценку изменений реформ, которые мы проводим в бюджетной сфере, начали всенародное обсуждение этих двух документов для того, чтобы депутатам, лидерам, политикам, членам правительства, никому в голову чтобы не пришло после окончания президентской кампании возвращаться к тем старым стандартам формирования бюджета, которые делают бесправными как минимум 60% общин Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что эти два документа Верховная Рада сможет принять без проблем тогда, когда после президентских выборов обновится парламентское большинство.