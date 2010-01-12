Межбанк: доллар набрал в цене

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0210/8,0385 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 8,0570/8,0725 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума – 8,0830/8,0970 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2729/0,2735 грн./рубль, а к 12:00 цены поднялись до 0,2738/0,2746 грн./рубль. К закрытию цены достигли значений 0,2749/0,2755 грн./рубль. В России курс доллар-рубль повысился и составил 29,45 рублей за доллар (+0,0525).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4455/1,4520 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,6335/11,6615 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 11,6740/11,6920 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,7145/11,7365 грн./евро.