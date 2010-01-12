Эксперт: Страховщики увеличат сбор страховых платежей на 10-15%

В 2010 году ожидается рост сбора премий на рынке страхования против показателя 2009 года на 10-15%.

Об этом говорится в сообщении страховой компании «Омега», переданном УНИАН, со ссылкой на президента компании Сергея ТАРАСЕНКО.

«В основном это будет связано с ожидаемой во втором полугодии стабилизацией экономической и политической ситуации в стране и, не в последнюю очередь, адаптацией экономических игроков к существующей ситуации», - отметил эксперт.

По его словам, «банковский» канал продаж, т.е. страхование залогов и ипотеки, в 2010-м будет оставаться одним из основных каналов продаж.

«Конечно, учитывая фактическое прекращение кредитования отечественными банками, его доля будет сокращаться, и основным источником сбора страховых премий будет пролонгация договоров страхования», - отметил С.ТАРАСЕНКО.

В то же время, эксперт прогнозирует активное развитие участниками рынка других видов страхования. По его словам, «страховщики, желая перекрыть снижение поступлений с «банковского» канала продаж, будут серьезно работать над увеличением продаж по другим видам страхования, таким как добровольное медицинское страхование, страхование на случай заболеваний, страхование от несчастного случая».

Как сообщал УНИАН, по данным Госфинуслуг, чистые страховые премии (валовые премии без учета премий по внутреннему исходящему перестрахованию) украинских страховщиков в январе-сентябре 2009 года против показателя аналогичного периода 2008 года уменьшились на 9,7% - до 10 млрд. 687,4 млн. грн. Сумма валовых страховых премий украинских страховщиков за январь-сентябрь 2009 года составила 14 млрд. 183,7 млн. грн. (на 18% меньше показателя 9 месяцев 2008 года).