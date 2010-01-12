«Пиреус Банк МКБ» привлек от материнского банка 50 млн. долл. США на условиях субординированного долга.

Об этом сказано в сообщении банка, размещенном на его официальном сайте.

Соответствующий договор был подписан 16 декабря 2009 г.

По словам председателя наблюдательного совета ОАО «Пиреус Банк МКБ» Янниса КИРИАКОРУЛОСА, получение этого кредита существенно увеличивает размер регулятивного капитала банка и свидетельствует о финансовой поддержке со стороны группы "Пиреус Банка" (Piraeus Bank Group).

После учета полученных средств на соответствующих счетах 30 декабря 2009 г. регулятивный капитал банка увеличился на 50 млн. долл. США и на 5 января 2010 г. составлял 686,44 млн. грн. Как сообщалось ранее, уставный капитал ОАО «Пиреус Банк МКБ» составлял 510 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Пиреус Банк МКБ» (ранее ОАО «Международный коммерческий банк») зарегистрировано в 1994 году.

Активы банка на 1 октября 2009 г. составили 2,936 млрд. грн., обязательства – 2,586 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 2,598 млрд. грн., собственный капитал - 350 млн. грн., уставный капитал – 400 млн. грн.

ОАО «Пиреус Банк МКБ» в январе-сентябре 2009 г. получил чистый убыток в размере 118,467 млн. грн. по сравнению с 19,723 млн. грн. прибыли за аналогичный период 2008 года.

Чистая прибыль банка по итогам 2008 года составила 16,573 млн. грн. В первом полугодии 2009 года банк сократил прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в 5 раз – до 15,713 млн. грн.

Piraeus Bank (Греция) владеет 99,9482% акций украинского банка.