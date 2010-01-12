Доллар подорожал к евро на 0,2% на новостях из Китая

Доллар на торгах во вторник укрепился к евро на фоне решения Центрального банка Китая увеличить требования к банковским резервам, что снизило спрос на валюты с более высокой доходностью, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

На торгах во вторник доллар подорожал к единой европейской валюте на 0,2% - до 1,4486 доллара за евро с 1,4513 доллара за евро днем ранее. В то же время, курс доллара к японской иене опустился на 0,9% и составил 91,29 иены за доллар в сравнении с 92,09 иены за доллар по итогам торгов в понедельник. Иена подорожала к евро на 1,1% и достигла уровня 132,24 иены за евро по сравнению с 133,64 иены за евро днем ранее.

"Фондовый рынок и решение Китая ужесточить кредитно-денежную политику оказали давление на спрос на рискованные активы, - заявил агентству Bloomberg стратег по валюте Wells Fargo&Co. Василий Серебряков. - В дальнейшем это позитивно скажется на динамике доллара".

Фондовые индексы США снижаются на открытии торгов во вторник на фоне меньшей, чем ожидалось, прибыли крупнейшего производителя алюминия в США Alcoa Inc. Прибыль компании на одну акцию составила по итогам четвертого квартала 1 цент, тогда как аналитики ожидали, что этот показатель составит 6 центов на акцию. Продажи компании упали на 4,5% - до 5,43 миллиарда долларов, несмотря на постепенное восстановление цен на металлы в прошлом году.

Центральный банк Китая принял во вторник решение повысить требования к банковским резервам впервые с июня 2008 года, что было воспринято инвесторами как стремление властей избежать перегрева экономики страны, ВВП которой, по предварительным оценкам, в прошлом году вырос на 8,5%, что оказало значительную поддержку мировой экономике в выходе из тяжелейшей со времен Второй мировой войны рецессии. Требования к уровню резервов, которые в настоящий момент составляют 15,5% для крупных банков и 13,5% для более мелких банков, будут повышены на 50 базисных пунктов с 18 января.

Тем не менее, данный шаг властей КНР не следует рассматривать как отход от поддержки экономического роста, заявил агентству Рейтер на условиях анонимности чиновник Центробанка Китая. По его словам, кредитно-денежная политика ЦБ КНР по-прежнему остается мягкой, а данный шаг имеет целью использовать количественные методы для гибкой и тонкой настройки.