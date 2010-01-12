Официальный курс НБУ

Официальный курс НБУ на 13 января: 100 USD США – 799.8400 (на 12 января – 799.0500) 100 EUR – 1158.2483 (на 12 января – 1160.8598) 10 RUR – 2.7226 (на 12 января – 2.7152)Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 13 января 2010 года за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 92201.56 (на 12 января – 92529.99) 961 XAG 10 Серебро – 1472.51 (на 12 января – 1505.41) 962 XPT 10 Платина – 129014.19 (на 12 января – 126409.71) 964 XPD 10 Палладий – 34793.04 (на 12 января – 34319.20)

Официальный курс НБУ на 13 января: 100 USD США – 799.8400 (на 12 января – 799.0500) 100 EUR – 1158.2483 (на 12 января – 1160.8598) 10 RUR – 2.7226 (на 12 января – 2.7152) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 13 января 2010 года за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 92201.56 (на 12 января – 92529.99) 961 XAG 10 Серебро – 1472.51 (на 12 января – 1505.41) 962 XPT 10 Платина – 129014.19 (на 12 января – 126409.71) 964 XPD 10 Палладий – 34793.04 (на 12 января – 34319.20)

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