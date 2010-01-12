Курс НБУ: Доллар растет

Официальный курс НБУ на 13 января: 100 USD – 799.8400 грн.; 100 EUR – 1158.2483 грн.; 10 RUR – 2.7226 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 13 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 799.8400 (на 12 января – 799.0500) 100 EUR – 1158.2483 (на 12 января – 1160.8598) 10 RUR – 2.7226 (на 12 января – 2.7152)

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