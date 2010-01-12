Кабмин вернет регионам заблокированные средства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что правительство вернет местным органам власти все средства, заблокированные перед новым годом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на пресс-конференции.

«Это незаконная работа правительства, и средства будут возвращены», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что государственное казначейство обслуживает органы исполнительной власти, и средства, которые находятся на его счетах, не принадлежат премьеру, и она не может ими распоряжаться, как вздумается. «Если бы ТИМОШЕНКО не назначала руководство МВД, уже были бы открыты 4-5 десятков уголовных дел», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что каждый месяц пребывания Юлии ТИМОШЕНКО во власти забирает у страны 15 млрд. грн., или 2 млрд. дол.