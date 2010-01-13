Цена на золото снизилась

Золото на торгах во вторник снижается в цене на фоне укрепления доллара, вызванного решением центробанка Китая увеличить требования к банковским резервам, пишет газета The Wall Street Journal, сообщает РИА Новости.

В ходе торгов во вторник на Нью-Йоркской товарной бирже февральский фьючерс на золото потерял в цене 5,20 доллара и торгуется на уровне 1146,20 доллара за тройскую унцию.

На торгах в понедельник фьючерс подорожал на 1,1% на данных по внешней торговле КНР и заявлении чиновника Федеральной резервной системы США о том, что базовая ставка будет сохраняться на низком уровне еще некоторое время, что будет оказывать давление на доллар.

Однако решение финансовых властей Китая повысить требования к банковским резервам усилило опасения инвесторов касательно перспектив роста мировой экономики, увеличив тем самым спрос на доллар как надежный актив и вызвав рост его стоимости, что негативно отразилось на динамике цен на золото.

На торгах во вторник доллар подорожал к единой европейской валюте на 0,2% - до 1,4486 доллара за евро с 1,4513 доллара за евро днем ранее.

Центральный банк Китая принял во вторник решение повысить требования к банковским резервам впервые с июня 2008 года, что было воспринято инвесторами как стремление властей избежать перегрева экономики страны, ВВП которой, по предварительным оценкам, в прошлом году вырос на 8,5%, что оказало значительную поддержку мировой экономике в выходе из тяжелейшей со времен Второй мировой войны рецессии. Требования к уровню резервов, которые в настоящий момент составляют 15,5% для крупных банков и 13,5% для более мелких банков, будут повышены на 50 базисных пунктов с 18 января.

Тем не менее, данный шаг властей КНР не следует рассматривать как отход от поддержки экономического роста, заявил агентству Рейтер на условиях анонимности чиновник центробанка Китая. По его словам, кредитно-денежная политика ЦБ КНР по-прежнему остается мягкой, а данный шаг имеет целью использовать количественные методы для гибкой и тонкой настройки.

Цена на золото может вырасти до 5 тысяч долларов за тройскую унцию в 2012-2014 годах на фоне ослабления американской валюты, вызванного ростом госдолга США, приводит агентство Bloomberg мнение главного исполнительного директора US Gold Corp. Роба Макьюэна (Rob McEwen). По его мнению, денежное предложение увеличивается очень большими темпами.

"Правительства не могут помочь сами себе, - считает Макьюэн. - Они стремятся помочь экономике. Они печатают деньги. Объемы долгов растут с ошеломительной скоростью, и это скажется на обесценивании доллара".

Эксперт также подтвердил свой прогноз по цене на золото на 2010 год в размере 2 тысячи доллара за унцию.