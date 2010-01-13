Для нормализации бюджетного процесса нужно взаимопонимание

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Николай ДЕРКАЧ (фракция блока Литвина) убежден, что для нормализации бюджетного процесса необходимо взаимопонимание всех ведущих политических сил и всех ветвей власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока Литвина, об этом Н.ДЕРКАЧ заявил на брифинге, отметив, что «этого требует время, этого требует народ Украины».

Руководитель бюджетного комитета ВР также отметил, что существует серьезная опасность того, что Украина может еще на протяжении длительного времени оставаться без Государственного бюджета.

«Не может не вызывать тревоги и возмущения то, что разные политические силы и группировки сейчас пытаются использовать жизненно важный для государства вопрос в собственных политических целях», – сказал Н.ДЕРКАЧ.

Он также отметил, что ключевое значение для бюджетного процесса будут иметь результаты президентских выборов. «Украине нужен Президент, который сумеет консолидировать все политические силы, который будет заботиться о людях, а не о собственных политических или бизнесовых амбициях. Как свидетельствует опыт, такой кандидат на сегодня только один, это – Владимир ЛИТВИН», – заявил он.

Н.ДЕРКАЧ выразил убеждение в том, что “на посту Президента Украины В.ЛИТВИН добьется быстрейшего принятия и выполнения оптимального государственного бюджета”. По словам депутата, «такой бюджет будет предусматривать повышение социальных стандартов и рост до достойного уровня зарплат работников образования, медицины, науки и культуры».