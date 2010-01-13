Минфин выпустил в 2009 г. ОВГЗ на 74,5 млрд. грн.

На протяжении 2009 года Министерство финансов Украины разместило внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) на общую сумму 74,533 млрд. гривень.

Согласно данным, обнародованным на сайте Национального банка Украины, средневзвешенная доходность правительственных бумаг в целом за год составила 12,21% (с учетом облигаций, выпущенных с целью докапитализации коммерческих банков и реструктуризации долга правительства перед НБУ).

В 2009 году Нацбанк осуществил операции по выкупу по номинальной стоимости у коммерческих банков гособлигаций на общую сумму 34,89 млрд. гривень, из которых бумаги на 29,34 млрд. грн. были монетизированы с целью докапитализации банков.

В сообщении указывается, что погашение и выплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который за 2009 год составил 22,450 млрд. гривень, в том числе основной долг – 17,925 млрд. грн., выплата дохода – 4,525 млрд. грн.

Справка УНИАН. На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 245,515 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 183,980 млрд. грн.), расходы – 273,977 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 193,640 млрд. грн.). Это предусмотрено в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,178 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда – 9,244 млрд. грн. В сумму дефицита не включены 44 млрд. гривень, на которые правительство имело возможность выпустить ОВГЗ для докапитализации комбанков.

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.