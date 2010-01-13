Золотовалютные резервы НБУ в декабре уменьшились на 2,9%

Валовые международные резервы Национального банка Украины в декабре 2009 года, по оперативным данным, уменьшились на 2,9% – до 26 млрд. 505,1 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за декабрь 2009 г. составил 15 млрд. 546,4 млн. долл. При этом, сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило «минус» 96,8 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранной валюты за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам декабря 2009 г. составил 3 млрд. 150,9 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, – 1 млрд. 114,8 млн. долл., объем валюты, проданной населению, – 2 млрд. 36,1 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) за прошлый месяц выросли на 43,2 млн. долл., и на 31 декабря 2009 г. составили 13 млрд. 911,7 млн. долл.