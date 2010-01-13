На межбанке произошел сильный девальвационный скачок

Во вторник, 12 января, на межбанковском валютном рынке Украины наблюдался сильный девальвационный скачок.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он подчеркнул, что вчера гривня ослабла к доллару на 0,7%. По сообщениям участников рынка, Национальный банк Украины не принимал участия в торгах, отметил экономист.

По подсчетам А.БЛИНОВА, с начала 2010 года гривня девальвировала к доллару уже на 1,2%. Он связывает такой скачок курса «с предвыборной ситуацией, когда многие экономические агенты предпочитают пройти этот период, конвертировав свои денежные средства в твердую валюту».

Экономист считает, что наиболее вероятный сценарий поведения обменного курса в 2010 году - это колебания доллара в коридоре 8-9 грн./долл. в течение первого квартала и стабилизация на уровне 8,5 8-9 грн./долл. во втором квартале. И такой курс должен сохраниться до конца 2010 года, прогнозирует А.БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 12 января на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0210/8,0385 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 8,0570/8,0725 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума - 8,0830/8,0970 грн./долл.