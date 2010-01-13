Наличный курс доллара повысился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,10 грн./долл., что на 0,7% дороже, чем 12 января, продают – по 8,18 грн./долл., на 1,1% дороже.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,01-8,14 грн./долл., по продаже – в пределах 8,08-8,25 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,7% по сравнению с 12 января, и сегодня составляет 11,70 грн./евро, продажи – на 1% – до 11,91 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,60-11,79 грн./евро, по продаже – в пределах 11,80-12,05 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 12 января, вырос на 0,6% и составляет в среднем 0,2653 грн./рубль, продажи – не изменился – 0,2743 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2100-0,2715 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2500-0,2900 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,09 грн./долл., что на 0,5% дороже, чем вчера, продажи – 8,19 грн./долл., на 0,9% дороже.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,01-8,14 грн./долл., по продаже – в пределах 8,10-8,25 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,4%, по сравнению с 12 января, и сегодня составляет 11,70 грн./евро, курс продажи – на 1%, до 11,93 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,60-11,79 грн./евро, по продаже – в пределах 11,80-12,05 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 12 января, понизился на 0,5% и сегодня составляет 0,2616 грн./рубль, курс продажи почти не изменился – 0,2755 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2100-0,2715 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2500-0,2900 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 8,05/8,078 грн., евро – 11,65/11,95 грн., рубль – 0,2680/0,2780 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,00/8,10 грн., евро – 11,60/11,95 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,02/8,10 грн., евро – 11,50/11,80 грн., рубль – 0,2670/0,2770 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 13 января, составляет: гривни к доллару США – 7,9984, к евро – 11,582483, к российскому рублю – 0,27226.