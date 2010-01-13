Азаров: ВР будет работать, пока не примут госбюджет-2010

Фракция Партии регионов будет продолжать сессию парламента до того времени, пока правительство не внесет, а парламент не примет госбюджет на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил заместитель лидера фракции Партии регионов Николай АЗАРОВ.

«Сессия будет продолжаться до того времени, пока правительство не внесет бюджет, а Верховная Рада его не примет», - сказал он.

Н.АЗАРОВ отметил, что это конституционный долг правительства и ВР.

В то же время он подчеркнул, что в проекте госбюджета-2010 обязательно должен быть учтен закон о повышении социальных стандартов, которым существенно повышались пенсии украинским гражданам.