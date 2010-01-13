Украина может стать конкурентоспособнее Польши

Стремящаяся к вступлению в Европейский Союз Украина имеет огромнейший потенциал роста, который может позволить ей за 20 лет опередить в конкурентоспособности экономику Польши.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал генеральный секретарь организации «Польша-Восток» Збигнев БЕРЕЗА.

По его словам, главный потенциал Украины заключается в богатых минеральных ресурсах, чрезвычайно плодородной земле, а также большом количестве высококвалифицированных специалистов, в частности, технических специальностей.

«В Европе такой богатой страны, как Украина, кроме РФ, нет», - сказал З.БЕРЕЗА.

По его данным, украинские власти тратят на подготовку специалистов технических специальностей вдвое больше средств, чем, к примеру, Польша.

«В долгосрочной перспективе это (квалифицированные технические кадры) – основа экономического роста», - сказал эксперт.

З.БЕРЕЗА призвал украинские власти использовать опыт рыночной трансформации других стран бывшего Советского блока (с плановой экономикой), в частности, Польши, чтобы избежать повторения ряда ошибок.

Среди них, по его мнению, тотальная приватизация государственных предприятий, которую часто рекомендуют международные эксперты, аргументируя это тем, что частные фирмы будут намного эффективнее, чем государственные, – не всегда оправдана.

З.БЕРЕЗА заметил, что государственная телекоммуникационная компания Польши после приватизации стала работать еще хуже.

Он подчеркнул, что грамотное реформирование страны сделает богатыми украинцев.

«Польше за 20 лет будет сложно конкурировать с Украиной», - добавил он.

Справка УНИАН. Официальный ВВП Польши, где проживает 38 миллионов человек, на данный момент в три раза больше, чем у 46-миллионой Украины. Средняя зарплата поляков в 4 раза больше, чем у украинцев.

При этом, по мнению экспертов, официальная украинская статистика не отображает реальный уровень ВВП и доходов граждан.