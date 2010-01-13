США заморозили депозиты Центробанка Аргентины

Американский районный судья Томас Гриеса заморозил размещенные в Нью-Йорке депозиты Центрального банка Аргентины на сумму 1,7 миллиона долларов, сообщила в среду газета Wall Street Journal.

Неординарное решение о частичном замораживании валютных резервов Аргентины, размещенных в США, принято в связи с исками частных кредиторов.

После объявленного дефолта и последовавшего обвала рынка в 2002 году, частные американские и европейские кредиторы добиваются возвращения десятков миллионов долларов, инвестированных в государственные ценные бумаги Аргентины.

Издание отмечает, что резервы центральных банков не подлежат замораживанию по иску частных кредиторов и центральный банк Аргентины намерен уже в среду подать апелляцию на решение суда.

Нежелание правительства Аргентины рассчитаться по долгам с частными кредиторами напоминает игру в "кошки-мышки" и нередко приводит к конфликтным ситуациям в мире. Так, в Германии частные кредиторы даже пытались конфисковать учебный военный корабль Аргентины в счет возврата долгов.