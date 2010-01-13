Уманский: Оснований для повышения курса доллара нет

И.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ заявляет, что никаких оснований для повышения курса доллара нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.УМАНСКИЙ заявил сегодня в Верховной Раде Украины во время рассмотрения вопроса о государственном бюджете на 2010 год.

«Реальных экономических, финансовых, монетарных оснований для изменения курса доллара на сегодняшний день не существует», - сказал он.

По словам И.УМАНСКОГО, такую его позицию поддерживают и представители Национального банка. Он подчеркнул, что как только в Национальном банке «закончится период отпусков и командировок, команда полностью вернется к работе, и эта ситуация будет стабилизирована».

Он также добавил, что ситуация на валютном рынке является нервной реакцией игроков, работающих на этом рынке, в связи с политической нестабильностью в Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись стремительным ростом котировок – 8,1525/8,2060 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись – 0,2749/0,2767 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,8080/11,8880 грн./евро. По данным финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова понизились – 1,4484/1,4486 долл./евро (вторник, 12 января, - 1,4499/1,4501 долл./евро).

Во вторник, 12 января, Национальный банк Украины на рынок не выходил.