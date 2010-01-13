Кабмин предлагает ВР вернуться к рассмотрению бюджета-2010

Министерство финансов предлагает парламенту вернуться к рассмотрению в первом чтении проекта государственного бюджета Украины на 2010 год, который уже был презентован правительством в Верховной Раде Украины, однако позже возвращен на доработку Кабмину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ВР во время рассмотрения проекта госбюджета-2010 на внеочередном заседании ВР заявил и.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«Министерство финансов, учитывая, что презентация этого документа проведена, обсуждение этого документа, в том числе в комитетах, также было проведено, просит народных депутатов и фракции вернуться к рассмотрению этого документа в первом чтении и к рассмотрению предложений бюджетного комитета и бюджетных выводов, которые рассматривались 20 ноября», - сказал он.

И.УМАНСКИЙ отметил, что в случае поддержки или неподдержки тех или других предложений правительство и Министерство финансов готовы помочь бюджетному комитету в подготовке этого документа к первому или ко второму чтению.