Кабмин до 20 января подведет предварительные итоги

Кабинет министров Украины до 20 января этого года планирует подвести предварительные итоги выполнения государственного бюджета-2009.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Верховной Раде Украины заявил и.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

Он отметил, что если у ВР будет желание ознакомиться с этими документами, то правительство готово предоставить всю необходимую полную информацию.

Что касается бюджетного процесса-2010, то, по словам И.УМАНСКОГО, была утверждена временная роспись финансирования расходов государственного бюджета. «Система работает. С 4 января расходы государственного бюджета проводятся и финансируются в полном объеме в соответствии с бюджетной росписью, которая будет действовать до момента принятия Верховной Радой закона о государственном бюджете на 2010 год», - сказал он.

И.УМАНСКИЙ отметил, что проблем и сбоев для невыплат этих расходов нет.