Переходные остатки на казначейском счете - почти 2 млрд. грн.

12:10, 13 января 2010
Финансы
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Переходные остатки на казначейском счете по состоянию на 31 декабря 2009 года составляли почти 2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на внеочередном заседании парламента и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

Он отметил, что сейчас завершается подведение итогов по четвертому кварталу и годовых расходов, и после 20 января Министерство финансов сможет обобщить информацию и представить ее парламенту.

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