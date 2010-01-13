Переходные остатки на казначейском счете - почти 2 млрд. грн.

Переходные остатки на казначейском счете по состоянию на 31 декабря 2009 года составляли почти 2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на внеочередном заседании парламента и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

Он отметил, что сейчас завершается подведение итогов по четвертому кварталу и годовых расходов, и после 20 января Министерство финансов сможет обобщить информацию и представить ее парламенту.