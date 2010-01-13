Межбанк: торги по доллару открылись стремительным ростом

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись стремительным ростом котировок – 8,1525/8,2060 грн./долл. Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Цены на российскую валюту поднялись до 0,2749/0,2767 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,8080/11,8880 грн./евро.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова понизились – 1,4484/1,4486 долл./евро (вторник, 12 января, - 1,4499/1,4501 долл./евро).

Во вторник, 12 января, Национальный банк Украины на рынок не выходил.