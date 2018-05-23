Доллар снова разбушевался, или Гривню накрывает новая волна обвала…

Новый год начался с валютных рисков. Число 13 подтвердило свою стрессовую подноготную - в среду на межбанке таки нарушилось хрупкое равновесие, которое сложилось в конце прошлого года, немного успокоившее украинцев. Торги открылись курсом 8,09 грн./долл., но долго у этой отметки он не удержался. К 12 часам котировки стремительно поползли вверх - началась обвальная девальвация гривни. Продавцы «зеленых» выставляют курс 8,25 грн. и это явно не предел. Причем количество желающих продать валюту резко сократилось, в отличие от числа стремящихся ее купить. Валютные трейдеры явно в панике. С учетом ситуации, скорее всего, первые голосования на выборах президента пройдут в условиях валютной нестабильности.

Власть поспешила успокоить. И.о. министра финансов Игорь Уманский сегодня в Раде заявил, что «реальных экономических, финансовых, монетарных оснований для изменения курса доллара на сегодняшний день не существует». По его утверждению, такую позицию поддерживают и представители Национального банка. Он подчеркнул, что как только в НБУ «закончится период отпусков и командировок, команда полностью вернется к работе, эта ситуация будет стабилизирована». По его мнению, все, что происходит, является нервной реакцией игроков, работающих на рынке, в связи с политической нестабильностью в Украине.

Что же происходит на самом деле? Рост курса доллара во многом вызван резким увеличением свободной гривни на рынке. Во-первых, в конце прошедшего года был погашен ряд бюджетных долгов, что привело к увеличению денег в обращении. Кроме того, в начале этого года на выплату пенсий было направлено 7 млрд. грн., а это тоже существенный приток средств. В-третьих, НБУ вернул банкам деньги, которые он привлекал у них в конце 2009-го при продаже своих депозитных сертификатов. Причем большинство из них продавались на срок до 14 дней, как раз в начале года настало время возвращать долги. Как результат, на 13 января т.г. остаток денег на корсчетах банков составило более 22 млдр грн., а в начале года их было только порядка 14 млрд грн.

Но из любой ситуации всегда есть выход – девальвацию гривни можно затормозить. Для этого нацвалюту нужно изъять с рынка путем продажи сертификатов НБУ, или регулятор должен «поделиться» долларом из своих резервов…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)