В 2009 г. внешние заимствования составили около 43 млрд. грн.

Украина в 2009 году осуществила внешних заимствований в гривневом эквиваленте на сумму около 43 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на внеочередном заседании Верховной Рады и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

Он отметил, что все это было проведено в рамках Закона Украины «О Государственном бюджете Украины».

«Мы не превысили те полномочия, которые нам были предоставлены», - отметил И.УМАНСКИЙ.