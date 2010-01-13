Банки мира намерены бороться против ужесточения требований к капиталу. По их мнению, новые требования Базельского комитета по банковскому надзору об ужесточении требований к капиталу кредитно-финансовых учреждений, которые привлекают заемный капитал для финансирования дочерних компаний, подорвут основы отрасли, пишет Дело .

Задача Базельского комитета - заставить банки отказаться от включения миноритарных долей в дочерних компаниях в общий акционерный капитал группы

В частности, банкам будет сложнее расширять операции в развивающихся странах, отмечают аналитики.

Задача Базельского комитета - заставить банки отказаться от включения миноритарных долей в дочерних компаниях в общий акционерный капитал группы. Однако при этом банки должны будут полностью отражать любые потенциальные убытки своих "дочек".

Банкиры полагают, что "новые правила пробьют дыры в капитале" целого ряда банков Великобритании, еврозоны, Японии, поскольку финкомпании уже находятся под давлением со стороны национальных регуляторов.

Например, в Credit Suisse подсчитали, что соблюдение новых правил приведет к снижению достаточности капитала первого порядка на 0,7 процентного пункта с текущих 9,6%. Наиболее сильно пострадают HSBC, BNP Paribas, Credit Agricole и Natixis.

В целом аналитики считают предложение Базельского комитета "драконовским и потенциально разрушительным для отрасли".

"Предложение о миноритариях - это кошмар. Однако банки настолько настроены против него, что оно никогда не пройдет этап согласования. К примеру, японскую банковскую отрасль такие меры просто убьют", - считает аналитик банковского сектора из MF Global Саймон Моэн.

Как отмечают эксперты, банки уже вырабатывают стратегию борьбы с предложением Базельского комитета, окончательное решение по которому будет принято к концу этого года.

Позицию банков могут поддержать и некоторые регуляторы: в частности, Банк Италии недоволен предлагаемыми правилами и призывает Базельский комитет пересмотреть ряд положений.