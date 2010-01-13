Суслов: Кабмин предлагает упростить процедуру перестрахования

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в ст. 2 закона о страховании, которыми упрощается процедура перестрахования у нерезидентов.

Об этом УНИАН сообщил председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктор СУСЛОВ со ссылкой на соответствующий законопроект, одобренный на сегодняшнем заседании Кабинета министров Украины.

По его словам, основным изменением, которое предлагается внести в действующий закон, является снятие ограничения на операции перестрахования со странами – не участниками ВТО. Он пояснил, что в первую очередь речь идет о компаниях России, Казахстана и Беларуси.

В.СУСЛОВ отметил, что действующая норма, которая позволяет осуществлять операции перестрахования нерезидентами, являющимися членами ВТО, дискриминационна. «Эта норма, во-первых, не соответствует самим нормам ВТО потому, что это ограничение на торговлю услугами, оно было в Украине введено ошибочно. Оно дискриминационно по отношению к нашим основным торговым партнерам, таким как Россия, и мы эту норму предлагаем смягчить», - сказал он.

Кроме того, отметил глава Госфинуслуг, в законопроекте предлагается отменить норму, согласно которой Украина должна иметь ратифицированный меморандум об обмене информацией со страной нерезидента, участвующего в операциях перестрахования.

Также законопроектом предлагается ввести четкую формулировку относительно запрета на операции перестрахования нерезидентами оффшорных зон.

«Эти изменения будут способствовать развитию рынка страхования, в частности перестрахования. Страховой рынок Украины очень давно ждет этих изменений, точно также как наши партнеры в России, Казахстане и других постсоветских странах», - сказал В.СУСЛОВ.