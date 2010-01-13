Отрицательное сальдо внешней торговли Украины снизилось в 3,7 раза

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине за январь-ноябрь 2009 года уменьшилось в 3,7 раза – до 4 млрд. 815 млн. долл., против 17 млрд. 857 млн. долл. в январе-ноябре 2008 года. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,88 (в январе-ноябре 2008 года – 0,78).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, за январь-ноябрь 2009 г. экспорт товаров составлял 35 млрд. 602,9 млн. долл., импорт – 40 млрд. 417,9 млн. долл., или 56,6% и 50,1% соответственно, сравнительно с январем-ноябрем 2008 г.

На формирование отрицательного сальдо повлияли следующие товарные группы: энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки (- 11 млрд. 199,7 млн. долл.), фармацевтическая продукция (- 1 млрд. 742,7 млн. долл.), полимерные материалы, пластмассы (- 1 млрд. 582,5 млн. долл.).

В общем объеме экспорта товаров, по сравнению с январем-ноябрем 2008 года, увеличилась доля зерновых культур – с 5,4% до 8,9%, механических машин – с 5% до 7%, жиров и масел животного и растительного происхождения – с 2,8% до 4,4%, электрических машин – с 4,2% до 4,4%.

В то же время, уменьшилась доля черных металлов – с 35% до 26,1%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 6,1% до 5,1%, изделий из черных металлов – с 5,2% до 5%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 4% до 1,9%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 26,9% до 32,2%, полимерных материалов, пластмассы – с 4,1% до 4,8%, электрических машин – с 4,4% до 5%, полимерных материалов, пластмассы – с 4,1% до 4,8%, фармацевтической продукции – с 2,7% до 4,6%, бумаги и картона – с 1,8% до 2,7%.

В то же время, уменьшилась доля наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, – с 13,5% до 4,4%, механических машин – с 11,2% до 8,6%, черных металлов – с 4% до 2,5%.

По данным Госкомстата, в ноябре 2009 года в Украине экспорт товаров составил 3 млрд. 969,6 млн. долл., импорт – 4 млрд. 511,6 млн. долл., что по сравнению с показателем ноября 2008 года составляет 107% и 85,6%. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам ноября 2009 г. составило 542 млн. долл. (в ноябре 2008 года - также отрицательное - 1 млрд. 558,9 млн. долл.).

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2008 году составило 13 млрд. 484,5 млн. долл. против 7 млрд. 263,6 млн. долл. в 2007 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 18 млрд. 531,9 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами - 5 млрд. 047,4 млн. долл.