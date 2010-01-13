И.о. председателя ГлавКРУ назначен Игорь Искра

Решение Кабмина

Кабинет министров Украины возложил исполнение обязанностей председателя Главного контрольно-ревизионного управления на первого заместителя председателя Игоря ИСКРУ. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр Кабинета министров Петр КРУПКО со ссылкой на соответствующее решение, принятое на сегодняшнем заседании правительства. Напомним, председатель ГлавКРУ Николай СИВУЛЬСКИЙ умер 29 декабря 2009 года.

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