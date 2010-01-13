Нидерландская TBIF Financial Services увеличила долю в "ВиЭйБи Банке" с 48,91% (166 986 316 акций) до 63,01% (297 320 316 акций).

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, пакет акций банка, принадлежащий ООО «Бауман Трейд» (97 714 772 акций) не изменился, при этом доля в капитале банка уменьшилась с 28,62% до 20,71%. Пакет акций банка, которым владеет физическое лицо, также не изменился (68 224 297 акций), при этом его доля в капитале банка уменьшилась с 19,98% до 14,46%.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2009 года Антимонопольный комитет Украины разрешил нидерландской TBIF Financial Services сконцентрировать контрольный пакет "ВиЭйБи Банка".

По данным Нацбанка, на 1 октября 2009 года компания TBIF владела 48,9087% акций указанного кредитно-финансового учреждения.

Кроме того, акционерами "ВиЭйБи Банка" являлись граждане Российской Федерации Сергей МАКСИМОВ (19,9823% – прямое участие, 28,9265% – опосредованное) и Людмила МАКСИМОВА (0,0749% – прямое участие, 19,9823% – опосредованное), украинское ООО «Бауман Трейд», прямое участие – 28,6197%.

Справка УНИАН. Всеукраинский акционерный банк (“VAB Банк”) на финансовом рынке Украины работает с 1992 года. С октября 2006 года входит в универсальную финансовую группу VAB Group.

На 1 октября 2009 года активы банка составляли 7 млрд. 443 млн. 247 тыс. грн., обязательства – 6 млрд. 694 млн. 617 тыс. грн., кредиты и задолженность клиентов – 6 млрд. 354 млн. 921 тыс. грн., собственный капитал – 748 млн. 630 тыс. грн., уставный капитал – 392 млн. 638 тыс. грн.

По итогам января-сентября 2009 года чистый убыток «VAB Банка» составил 142,716 млн. грн. против 4,053 млн. грн. прибыли в январе-сентябре 2008 года.