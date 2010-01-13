Первый тур выборов пройдет при валютной нестабильности

Первый тур президентских выборов, скорее всего, будет проходить в условиях валютной нестабильности.

Такое мнение высказал агентству УНИАН советник председателя правления АБ «Укргазбанк», кандидат экономических наук Александр ОХРИМЕНКО.

Он отметил, что на межбанковском рынке сегодня было нарушено валютное равновесие, сложившееся в конце прошлого года. Торги открылись на уровне 8,09 грн./долл., а уже к 12:00 началась обвальная девальвация гривни. При этом резко выросло количество покупателей валюты, а количество жалеющих продать ее резко уменьшилось.

По словам эксперта, валютные трейдеры явно в панике. Он считает, что в такой ситуации, «скорее всего, первые голосования по выборам президента будет проходить в условиях валютной нестабильности».

Как отметил А.ОХРИМЕНКО, рост курса доллара во многом вызван резким увеличением объема свободной гривни на рынке. Во-первых, в конце года были погашены многие бюджетные долги, что привело к увеличению количества денег в обращении. Во-вторых, в начале этого года 7 млрд. грн. было направлено на выплату пенсий, что также обеспечило существенный приток денег на украинский рынок. В-третьих, Национальный банк Украины вернул банкам деньги, которые он привлекал у них в конце года при продаже своих депозитных сертификатов.

«Так как большинство этих депозитных сертификатов НБУ продавал на срок до 14 дней, как раз в начале года настало время возвращать деньги банкам», – отметил А.ОХРИМЕНКО. Как результат, по состоянию на 13 января 2010 года остаток денег на корсчетах банков составил более 22 млрд. грн., тогда как еще в начале года их было только около 14 млрд. грн.

Эксперт отмечает, что в данной ситуации можно затормозить девальвацию гривни. «Для этого надо изъять гривню из рынка путем продажи или сертификатов НБУ, или валюты Нацбанка из своих резервов», – считает А.ОХРИМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись стремительным ростом котировок – 8,1525/8,2060 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 8,1055/8,1330 грн./долл.

Детальнее о ситуации на валютном рынке читайте в публикации на сайте УНИАН-Экономика "Доллар снова разбушевался, или Гривню накрывает новая волна обвала…" - http://economics.unian.net/rus/detail/32533