Количество банков в «Реестре заемщиков» выросло

Количество банков, предоставляющих информацию в Единую информационную систему «Реестр заемщиков», в 2009 году увеличилось на 25 – до 154 банков.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

«На сегодня заключили договора с НБУ об участии в ЕИС «Реестр заемщиков» 154 банка, суммарные активы которых составляют около 79,2% от активов банковской системы Украины. Общее количество банковских учреждений – участников ЕИС «Реестр заемщиков» (с учетом филиалов) – 653», – говорится в сообщении.

Информация о сумме и количестве записей не обнародуется.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с Законом Украины «О Национальном банке Украины», НБУ при участии банков создал единую информационную систему учета заемщиков (должников), имеющих просроченную задолженность по кредитам, предоставленным банками (ЕИС "Реестр заемщиков").

В конце прошлого года Нацбанк обратился к банкам с просьбой своевременно предоставлять информацию в «Реестр заемщиков».

Справка УНИАН. В Украине зарегистрировано четыре бюро кредитных историй: ООО «Первое всеукраинское бюро кредитных историй», ЗАО «Международное бюро кредитных историй», ООО «Украинское бюро кредитных историй» и ООО «Бюро кредитных историй «Русский Стандарт».