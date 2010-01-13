TBIF сконцентрирует 98% акций «ВиЭйБи Банка»

Компания TBIF Financial Services N.V. (Нидерланды), входящая в инвестиционную группу Kardan N.V. (Нидерланды), сконцентрирует 98% акций «ВиЭйБи Банка» («VAB Банк», Киев).

Об этом говорится в сообщении группы Kardan, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, 19 ноября 2009 года компания TBIF Financial Services N.V. заключила соответствующее рамочное соглашение о покупке акций у другого крупного акционера банка.

Как говорится в сообщении, планируется, что сумма сделки по увеличению доли TBIF Financial Services N.V. до 98% составит около 24 млн. евро в зависимости от условий рынка на момент закрытия сделки. Кроме того, в течение 12 месяцев после завершения трансакции TBIF Financial Services N.V. рефинансирует субординированный кредит в размере 11,6 млн. евро, предоставленный «VAB Банку» его акционером, который будет продавать свои акции. Ожидается, что трансакция будет завершена не ранее второго квартала 2010 года.

Как сообщал УНИАН, нидерландская TBIF Financial Services увеличила долю в "ВиЭйБи Банке" с 48,91% до 63,01%. Доля ООО «Бауман Трейд» в капитале банка уменьшилась с 28,62% до 20,71%, доля физического лица – акционера банка уменьшилась с 19,98% до 14,46%.

В конце декабря 2009 года Антимонопольный комитет Украины разрешил нидерландской TBIF Financial Services сконцентрировать контрольный пакет "ВиЭйБи Банка".

По данным Нацбанка, на 1 октября 2009 года компания TBIF владела 48,9087% акций указанного кредитно-финансового учреждения.

Кроме того, акционерами "ВиЭйБи Банка" являлись граждане Российской Федерации Сергей МАКСИМОВ (19,9823% – прямое участие, 28,9265% – опосредованное) и Людмила МАКСИМОВА (0,0749% – прямое участие, 19,9823% – опосредованное), украинское ООО «Бауман Трейд», прямое участие – 28,6197%.

Справка УНИАН. Всеукраинский акционерный банк (“VAB Банк”) на финансовом рынке Украины работает с 1992 года. С октября 2006 года входит в универсальную финансовую группу VAB Group.

На 1 октября 2009 года активы банка составляли 7 млрд. 443 млн. 247 тыс. грн., обязательства – 6 млрд. 694 млн. 617 тыс. грн., кредиты и задолженность клиентов – 6 млрд. 354 млн. 921 тыс. грн., собственный капитал – 748 млн. 630 тыс. грн., уставный капитал – 392 млн. 638 тыс. грн.

По итогам января-сентября 2009 года чистый убыток «VAB Банка» составил 142,716 млн. грн. против 4,053 млн. грн. прибыли в январе-сентябре 2008 года.