Межбанк: доллар немного подешевел

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1525/8,2060 грн./долл., к 12:00 цены упали до 8,1055/8,1330 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума – 8,0680/8,0950 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рост цен на американскую валюту после заявлении Национального банка Украины о проведении интервенции по доллару сменился резким падением.

В 11:00 НБУ вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре доллар-гривня с ценой отсечения 8,01 грн./долл., а также покупал и продавал доллары США по курсу 7,99/8,01 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2749/0,2767 грн./рубль, а к 12:00 цены снизились до 0,2738/0,2748 грн./рубль. К закрытию торгов цены достигли значений 0,2735/0,2747 грн./рубль. В России курс доллар-рубль повысился и составил 29,54 рублей за доллар (+0,09).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,4484/1,4486 долл./евро, а к 15:15 выросли до 1,4564/1,4566 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,8080/11,8880 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 11,7460/11,7820 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 11,7570/11,7915 грн./евро.