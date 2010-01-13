За прогнозами курсов валют стоят материальные интересы

За прогнозами курсов валют, которые сегодня предоставляют некоторые эксперты, стоит их материальный интерес.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал почетный президент общественной организации «Народные финансы», заместитель министра финансов Украины Александр САВЧЕНКО.

По его словам, комментарии относительно курса валют сегодня зависят от того, играет эксперт на повышение или на понижение гривни. Те, кто делает прогнозы относительно колебания валют на рынке, преследуют свои интересы. С одной стороны, сегодня Украина является страной, валюта которой недооценена в мире больше всего. При этом, например, экспортерам выгодно говорить о том, что гривня будет девальвировать, они могут прогнозировать, что курс будет 10-12 грн./долл.

В то же время курс валют в Украине определяют сегодня спрос и предложение, объективные факторы, такие как экспорт, импорт, а также субъективные. Также имеется психологический аспект – настроение граждан, отметил А.САВЧЕНКО.

«Кроме того, важно, какими у нас будут органы денежно-кредитной власти – каким будет центральный банк и каким будет Министерство финансов. Это два фундаментальных фактора», - сказал он. Равновесие этих факторов и приведет к определению курса, считает А.САВЧЕНКО.

«Поэтому что можно говорить о тенденциях относительно колебания курса валют. Власть должна быть моральной и честной – и Нацбанк и Минфин, и чтобы проводили нейтральную политику. А самая лучшая политика – когда курс рыночный», - уверен замминистра. По его мнению, только такой курс дает правильный ответ, куда лучше вкладывать деньги на длительный срок, а куда не надо. «А если курсом манипулировать, то это ведет только к зарабатыванию денег валютными спекулянтами», - подчеркнул А.САВЧЕНКО.

По мнению председателя правления общественной организации «Народные финансы» Владимира ЛАНОВОГО, значение курса не будет связано с прогнозированием, это политический вопрос. Нацбанк не дает никаких ориентиров.