Посол Украины возглавил Бюджетный комитет Совета Европы

Посол Украины в Совете Европы Евгений ПЕРЕЛЫГИН возглавил Комитет по административным и бюджетным вопросам организации.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Представительстве Украины при Совете Европы, соответствующее решение было одобрено сегодня на заседании Комитета министров Совета Европы.

В основные функции Бюджетного комитета входят вопросы подготовки ежегодного бюджета Организации, проблематика административного и кадрового управления в Секретариате Совета Европы и ее институтов, а также вопросы реформирования Совета Европы.

“Следует отметить, что в контексте объявленной недавно избранным Генеральным секретарем Совета Европы Торбйорном ЯГЛАНДОМ институционной и бюджетной реформы Организации роль Комитета по административным и бюджетным вопросам в деятельности Совета Европы значительно возрастает», - отмечено в сообщении Представительства Украины при Совете Европы.