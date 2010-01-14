Результаты целевого аукциона НБУ 13 января

Національний банк України 13 січня 2010 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 6 101 тис. доларів США наступним 30 банкам: АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АКБ "ФОРУМ", м.Київ, АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", АТ "Дельта Банк", АТ "МетаБанк", АТ "ПроКредит Банк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "СВЕДБАНК" (публічне), АТ "Укрексімбанк", АТ "УкрСиббанк", БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ВАТ "КРЕДОБАНК", м.Львів, ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ, ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК"Київ, ВАТ "ХК БАНК", ВАТ АСТРА БАНК , м.Київ, ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві, ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ВАТ УніКредит Банк, ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ, ПАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк, ПАТ "ІHДЕКС-БАHК", ПАТ "МЕГАБАНК" В М.ХАРКІВ, ПАТ "ПУМБ", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПуАТ "СЕБ Банк", ТОВ "УКРПРОМБАНК",

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні долари США продавались за курсом 8.01 грн. за 1 долар США.