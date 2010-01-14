Цена на золото выросла

Цена на золото в среду 13 января выросла, сообщает k2kapital.

Индекс доллара, позволяющий оценить стоимость американской валюты по отношению к корзине из шести валют мира, снизился на 0,2% до 76,88. Курс доллара и цены на золото обычно изменяются в противоположном направлении.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, февральские фьючерсы на поставку золота выросли на $0,10 до $1136,90 за тройскую унцию.