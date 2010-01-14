Доллар будет оставаться основной резервной валютой

Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан исходит из того, что доллар США будет в обозримой перспективе оставаться основной резервной валютой мира. Он подтвердил это, общаясь с журналистами в Гонконге в преддверии азиатского финансового форума, передает ИТАР-ТАСС.

"На мой взгляд, американская валюта будет еще долгое время оставаться главной валютой, несмотря на вызовы, бросаемые ей некоторыми другими", - заявил высокопоставленный международный чиновник.

По мнению Д.Стросс-Кана, Китаю следует допустить некоторое повышение обменного курса своей валюты.

Кроме того, он продолжает считать, что "двойного спада" в ходе нынешнего глобального финансово-экономического кризиса не произойдет.