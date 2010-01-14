Эксперт: НБУ остановил девальвацию гривни

В ситуацию на межбанковском валютном рынке вчера вмешался Национальный банк Украины, который вышел с заявкой на продажу долларов по 8,01 грн./долл., что остановило девальвацию гривни.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что в среду, 13 января, на межбанке произошел резкий девальвационный скачок. По информации экономиста, в течение торговой сессии котировки достигали уровня 8,20 грн./долл. Однако после вмешательства Нацбанка гривня даже укрепилась к доллару на 0,1%, подчеркнул А.БЛИНОВ. В то же время объем и охват интервенции НБУ на этот момент остаются неизвестными, сообщил он.

К тому же, добавил экономист, тогда как международные резервы НБУ уже опустились существенно ниже 26 млрд. долл., не ясно, будет ли центробанк в дальнейшем проводить существенные интервенции в поддержку гривни. К примеру, по состоянию на конец 2009 года Украина нарушила критерий МВФ по минимальному размеру чистых международных резервов в 14,9 млрд. долл., напомнил А.БЛИНОВ. Он отметил, что это вынудило страну получить специальное разрешение Фонда относительно снижения этого уровня на 2 млрд. долл., что соответствует объему выделенных в августе-сентябре 2009 СДР, которые правительство уже израсходовало.

По мнению А.БЛИНОВА, осторожность в управлении резервами и отказ от политики фиксированного курса станут ключевыми вопросами, которые будут рассматриваться в ходе переговоров по возобновлению программы stand-by в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, торги по доллару США на украинском межбанковском рынке в среду, 13 января, открылись котировками 8,1525/8,2060 грн./долл., к 12:00 цены упали до 8,1055/8,1330 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума – 8,0680/8,0950 грн./долл.

Рост цен на американскую валюту сменился резким падением после заявления Национального банка Украины о проведении интервенции по доллару. В 11:00 НБУ вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре доллар-гривня с ценой отсечения 8,01 грн./долл., а также покупал и продавал доллары США по курсу 7,99/8,01 грн./долл.