Межбанк открытие: доллар 8,14/8,18 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1435/8,1860 грн./долл., цены на российскую валюту выросли – 0,2765/0,2780 грн./рубль, котировки по евро-гривне составили 11,8190/11,8835 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4522/1,4524 долл./евро (13 января - 1,4484/1,4486 долл./евро).

В среду, 13 января, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой и продажей доллара по курсам 7,99/8,01 грн./долл., а также вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,01 грн./долл.